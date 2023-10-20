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Turkcell Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'da oynanacak

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

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