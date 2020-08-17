AjansHaber.com.tr Siyaset Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen 22. Türk -Rus ortak devriyesi esnasında teröristler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir TSK aracında hafif hasar meydana geldi. 17 Ağustos 2020 15:46 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 15:48 türk rus ortak devriye saldırı Benzer Videolar Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede Münbiç'i PYD'den temizlemekte kararlı Komisyon başkanı Reşat Petek'den önemli açıklamalar Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Diyarbakır'da yürek ısıtan bir sosyal deney