Bir zamanların miting klasiği seçim otobüsleri!

Doksanlı yıllarda sosyal yaşantı kadar siyasi mitingler de son renkli geçerdi.

Birçok siyasi figürün meydanlara indiği seçim süreçlerinin olmazsa olmazı da seçim otobüsleri idi.

Bugün olduğu gibi geniş miting meydanlarının ve kaliteli ses sistemlerinin olmadığı mitinglerde siyasiler vatandaşlara seçim otobüslerinin üzerinden seslenirdi.

Gazeteciler de görüntü alabilmek için otobüsün üzerine çıkınca dönemin siyasi liderleri vatandaşa hitap etmekte hayli zorlanırdı.