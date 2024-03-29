Murat Kurum'dan yeni reklam filmi!

Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da reklam filmleri gelmeye devam ediyor.

Murat Kurum, yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Kurum sosyal medya hesabından, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yeni bir video paylaştı.

"İstanbul bizim sevdamız"

Kurum paylaşımına "İstanbul bizim sevdamız..." notunu düştü. Klipte; Murat Kurum'un yaptığı çalışmalara ve İstanbul'da yapılan yatırımlara yer verildi.

Sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.