Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile birlikte çıktı

Murat Kurum sahneye Gencebay ile birlikte çıktı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması"na katıldı.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Orhan Gencebay'ın kendisi için yazdığı şarkıya eşlik etti.