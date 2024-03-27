Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile birlikte çıktı
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için şarkı yazarak hediye eden Orhan Gencebay, "Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması" etkinliğine katıldı. Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile çıkarak şarkıya eşlik etti.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması"na katıldı.
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Orhan Gencebay'ın kendisi için yazdığı şarkıya eşlik etti.
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