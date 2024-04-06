CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde ezan rahatsızlığı!

Türkiye adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen yerel seçimleri noktaladı.

Kazanan isimler mazbatalarını almaya devam ediyor.

O isimlerden biri de Ankara'da Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin oldu.

Mazbata töreninde tepki çeken diyalog

Mazbatasını almaya partililerle beraber giden Şahin'in etrafında yaşanan bir diyalog ise tepki çekti.

Mamak Belediye Başkanı Şahin konuşma yaptığı sırada ezan okundu.

"Burada ezan biter mi, her taraf cami"

O sırada konuşmasını yarıda kesen Veli Gündüz Şahin'in etrafındaki bir şahsın, "Burada kaç tane cami var buranın ezanı biter mi? Bu ne yahu ora cami ora cami" dediği görüldü.

O sırada bir başka şahıs ise cevap olarak, "15 dakika sürer merak etme" yanıtını verdi.

İşte, kısa sürede sosyal medyada tepki toplayan o anlar...