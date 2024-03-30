Murat Kurum: "İstanbul için hazırız"

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile seçime saatler kala seçmenlere seslendi.

Kurum, "Aydınlık bir İstanbul gününde buluşmak üzere" başlığıyla yayınladığı videoda, "Biz İstanbul için hazırız, tüm projelerimiz hazır. 1 Nisan sabahı daha güzel bir İstanbul için hemen harekete geçeceğiz. İstanbul için çok büyük hayallerimiz var. Gelin sandıklarda irademizi gösterelim." ifadelerini kullandı.