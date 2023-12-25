Türk ordusuna hakaret eden şahıs yakalandı

Antalya'da yaşayan O.K. isimli kişi, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hedef alan hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, O.K.'nın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışması sonrası Antalya polisi tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" ifadesiyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası, sosyal medya platformu Twitter'da (X) kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yakalandı."