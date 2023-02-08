Türk Kızılay, günlük çadır üretimini iki katına çıkardı

Türk Kızılayın Etimesgut Yerleşkesi'nde 70 yıldır afet çadırı üretimi yapılan Çadır Tekstil bölümünde, AFAD'ın geçtiği siparişler üretiliyor.

AFAD için yapılan üretim alanında basın mensuplarına bilgi veren Türk Kızılay Çadır Tekstil Grubu Genel Müdürü Ömer Faruk Özgün, normal döneminde günde 200-250 çadır üretiminin yapıldığını söyledi.

Özgün, "Afetin olmasıyla üretim kapasitesini hemen iki katına çıkardık. Gece gündüz, 24 saat prensibiyle şu an üretimlerimizi yapmaktayız. Günde 500 çadır çıkarabiliyoruz. Her gün afet bölgesine 4-5 tır gönderebiliyoruz." dedi.

"Laboratuvar testlerinden geçmezse üretime başlayamıyoruz"

Daha önceki planlamalar kapsamında, yaşanan depremlerden önce bölgeye 15 bin çadır sevkiyatı yaptıklarını bildiren Özgün, ürettikleri çadıra ilişkin teknik detayları anlattı.

Özgün, şunları kaydetti:

"Bir aile çadırı ve kış için özellikle hazırlanmış 16,5 metrekarelik bir çadır. İki cidardan oluşuyor. Dış cidar ve iç cidar. Arada bir hava tabakası kalıyor. Kalın kumaşlar ve içindeki keçeyle birlikte arada kalan hava tabakası sayesinde çok güzel bir ısı izolasyonu sağlıyor. Çadırımızın en önemli özelliği alev yürümez, su itici ve küflenmez olması. Bu şartları AFAD bizden mutlaka istiyor. Laboratuvar testlerinden geçmezse üretime başlayamıyoruz. Çadırımızın girişinde Türk ailelerini düşünerek yaptığımız bir antre bölümü var. Ayakkabılarını çıkarıp girebiliyor aile. İçeride bir yaşam alanı var. Sobanın kurulduğu alan var. Sobanın kurulduğu yerler ısıya çok dayanıklı tasarlanıyor."