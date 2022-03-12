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Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 407 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları'nın kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki 357 seferi iptal edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün planlanan 50 uçuş yapılamayacak.

Böylelikle THY'nin iptal edilen sefer sayısı 407'ye yükseldi.

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