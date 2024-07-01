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Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs vuruldu

Suriye'nin kuzeyi Afrin'in Cinderes bölgesinde başlayan olaylarda Türk bayrağını indirmeye çalışan Suriyeli bir provokatör vurularak engellendi.

Kayseri'de Suriye uyruklu şahsın 7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırısı, Türkiye'nin gündeminde geniş yer buldu.

Kayseri'yi karıştıran ve büyük şiddet gösterilerinin yaşanmasına neden olan olay, bugün Suriye'nin kuzeyine de sıçradı.

Türkiye'nin Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altına aldığı yerlerde provokatör gruplar karışıklık çıkardı.

Türkiye'den gelen tırlara saldıran eylemciler, Türk bayraklarını da indirip parçaladı.

Türk bayrağını indirirken vuruldu

Yaşanan gelişmeler sonrası Suriye Geçici Hükümeti, sağduyu çağrısı yapmasına rağmen devam eden olaylarda bir provokatif eylemci, Türk bayrağını indirmeye çalışırken vuruldu.

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