Turgut Altınok’un anne ve babasının hazin hikâyesi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, günlerdir konuşulan ve merakla beklenen mal varlığını açıkladı. Altınok’un mal varlığı beyanında geçen “babadan-anneden miras” hanesindeki miras bölümünde sıralanan taşınmazları miras olarak bırakan babası Hacı Mehmet Altınok ve annesi Zülviye Altınok’un kim oldukları, yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili gerçek hayat hikâyelerini okuyucuları için Ajans Haber araştırarak kaleme aldı.

“Turgut Altınok’un annesi ve babası kimdir? Turgut Altınok’un anne ve babası yaşıyor mu? Turgut Altınok’un anne ve babası ne iş yapıyor?” gibi sorular bugün en çok konuşulan ve sorulan sorular arasında yer aldı.

UMRE ZİYARETİNE GİDERKEN VEFAT ETTİLER

Turgut Altınok’un babası Hacı Mehmet Altınok ve annesi Zülviye Altınok, 10 Ocak 1986 yılında gittikleri kutsal Umre ziyareti yolculuğunda geçirdikleri feci kaza sonucu hayatlarını kaybetti. Umre ziyaretine giderken içinde bulundukları otobüsün TIR ile çarpışması sonucu beraberindeki 23 Ankaralı ile birlikte vefat eden Altınok çiftinin cenazeleri Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından Ankara’ya gönderilerek yakınlarının göz yaşları arasında toprağa verildi.

Baba Hacı Mehmet Altınok Ankara’nın Balâ ilçesi Aşıkoğlu köyünde, annesi Zülviye Altınok ise Balâ’nın Şehriban köyünde dünyaya gelmişlerdi.

Bu arada Turgut Altınok, büyük oğluna babası Hacı Mehmet Altınok’un adını vermişti.

ALTINOK’UN ANNELER GÜNÜ VE BABALAR GÜNÜNDE DUYGUSAL MESAJLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Turgut Altınok’un Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden en çok önem verdiği yer olarak Keçiören Huzur Evi olarak biliniyor.

Altınok sadece bayramlarda, anneler ve babalar gününde değil her fırsat bulduğunda buradaki yaşlıları ziyaret ederek kendilerine tek tek isimleriyle hitap ederek dertlerini dinliyor.

Yaşlılara olan düşkünlüğüyle bilinen Turgut Altınok, anneler ve babalar gününde de en duygusal mesajlarla bu özel günü kutluyor.

Babasıyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yıllar önce paylaşan Altınok’un buraya yazdığı Hz. Muhammed’in “Baba cennetin orta kapısıdır” sözleri dikkati çekmişti.

Altınok, bir başka Babalar Günü’nde ise “Boşluğunu kimselerin doldurmayacağı, arkamızda dağ gibi duran babalarımızın #BabalarGünü'nü tebrik ettik, analarımızın ellerinden öptük.” sözleriyle sosyal medyasında paylaşımda bulunmuştu.

Altınok’un bir Anneler Günü mesajında ise “Cennetin ayakları altına serildiği, fedakârlık ve şefkat timsali annelerimizin; Anneler Günü Kutlu Olsun.” cümlesi dikkati çekmişti.

Öte yandan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından mal varlığını da açıkladı.

Turgut Altınok'un, kamuoyunun merakla beklediği mal varlığı beyanıyla ilgili açıklaması ve mal varlığı listesi şu şekilde: