Turgut Altınok: Projen yoksa neden aday oluyorsun?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Altınok son olarak, Ankara’nın Sincan ilçesinde Başkent Organize Sanayi Yönetimi ile bir araya geldi. Konuşmasında ülkelerin gücünün, sanayi ve ihracat ile ölçüldüğünü belirtti.

Altınok, "Sizler gece gündüz, dur durak demeden ülkemize vergi verip istihdam sağlıyor, ekonomimize katkı sağlıyorsunuz. Bugün Ankara’da 10 tane organize sanayi bölgesi olsa işsizlik diye bir şey kalmaz. Yani belediye başkanı şehrin ekonomisini geliştirebilir.

Belediye başkanı şehrin geleceğini yönetir; ama maalesef "Benden proje beklemeyin" diyen bir belediye başkanı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayısın. Kasaba adayı değilsin. Cumhuriyetimizin başkentine adaysın. "Benim projem yok" diyorsun. O zaman neden aday oluyorsun? Takdir Ankaralıların." dedi.

"Bizim aklımız fikrimiz Ankara"

Seçimden seçime değil her daim sokakta olacaklarını ifade eden Altınok, "Siz bizi bulmayacaksınız, biz sizi bulacağız. Altınok, makamların değil sokakların adamıdır. Belediye başkanını Ankara’dan çok Londra sokaklarında görüyorlar. Bizim aklımız fikrimiz Ankara. Başkent'i hak ettiği ve layık olduğu yere getireceğiz.

Ankara, 24 saat yaşayan bir şehir olmalı. Yaşaması için, sanat, kültür, spor alanında gelişmiş, gezilecek yerleri olan bir başkent olması gerekiyor. Biz bu şehri eserlerle ve hizmetlerle dolduracağız. Ağlayanlardan da olmayacağız. diye konuştu.