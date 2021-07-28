Tunç Soyer: Mültecilerle birlikte yaşıyoruz, herkes bunu hazmetmeli

Kamuoyunun son günlerde gündemi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Suriyelileri Suriye'ye geri gönderme politikası...

CHP Lideri'nin bu politikası sonrası CHP'li belediyelerden de cevap gecikmedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu politikasına destek veren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'daki Suriyelilerin ülkeyi terk etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek Suriyelilerin kullanacağı suya 10 kat zam yapma kararı alacağını duyurdu.

Özcan'ın bu teklifi sonrası bugün FOX TV'de Çalar Saat programı konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, mülteciler ile ilgili düşüncesi soruldu.

Soyer: “İzmir'de 150 bin göçmen var. Herkes bunu hazmetmeli"



🔹Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancılara su ücretlerini 10 kat artıracağını duyurmasının ardından gündeme gelen göçmen karşıtı söylemlere ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklama yaptı. pic.twitter.com/LJTYgLmLzX — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 28, 2021

"YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Soyer, artık mültecilerle yaşamayı öğrenilmesinin gerekliliğini savunarak “İzmir'de 150 bin civarı göçmen var. Kentsel adalet daire başkanlığı kurduk. Gündelik hayatlarını kolaylaştırmak, sorun yaratılmasına imkan vermemek adına onların sosyal hayata entegrasyonu ile ilgilenen dairemiz var. Hayatın içindeler, onlarla beraber yaşıyoruz. Herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmeyi öğrenmemiz gerek.” ifadelerini kullandı.