TÜBİTAK'ın etkinlikleri TEKNOFEST Azerbaycan'da ilgi odağı oldu

TEKNOFEST Azerbaycan 7'den 70'e birçok ziyaretçiye ev sahipliği yaparken TÜBİTAK'ın çocuklara yönelik etkinlikleri de teknoloji ve uzay meraklısı miniklerin buluşma noktası oldu.

TÜBİTAK, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da çeşitli ürünler sergiliyor, çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda çeşitli materyaller mikroskop altında çocuklara gösterildi, kutup canlılarının eşleştirme ve hafıza oyunu yöntemiyle çocuklara tanıtılmasının amaçlandığı "Kutup Canlıları Eşleştirme Oyunu" oynatıldı. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla etkinlikler yapıldı.

Ahşap torna tezgahı da stantta çocukların vakit geçirdiği bir diğer aktivite olarak dikkati çekti.

TÜBİTAK'ın Roket Maketi Atölyesi ve VR Sanal Gerçeklik Deneyimi etkinlikleri de ilgi odağı oldu. Türkiye'nin ilk milli hava füzelerinden Bozdoğan'ın F-16 savaş uçağından büyük bir başarıyla hedefi vurduğu ilk atış testinin sanal gerçeklik gözlükleriyle gösterildiği VR Sanal Gerçeklik Deneyimi ve kokpit içinden alınan 360 derece görüntüyle savaş pilotuyla yan yana uçma ve başarılı bir test atışını izleme deneyimi yaşatıldı.

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'ndan 100 çeşit kitabın satışı ve tanıtımı yapıldı. Ayrıca Popüler Bilim Yayınları'ndan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri okuyuculara hediye edildi.

- "TÜBİTAK'ın 5 yıllık tecrübesini Azerbaycan'a taşıdık"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine, TEKNOFEST'in Azerbaycanlı gençlerin hayatına dokunacağını belirterek, "Eminim ki çok kısa bir sürede Azerbaycan'daki çocuklarımız, gençlerimiz teknolojiyi sadece kullanan değil tasarlayan, geliştiren ve üreten bireyler olacaktır. Bunu tek millet iki devlet birlikte yaptığımız zaman da çok daha kuvvetli bir şekilde olacak." dedi.

TÜBİTAK'ın 5 yıllık tecrübesini Azerbaycan'a taşıdığını söyleyen Mandal, "Çocuklarımıza bir şey göstermiyoruz. Çocuklarımızı 'bunu sen yapacaksın' diye bizzat masaya davet ediyoruz. Biz çocuklara 'gelin birlikte roket yapalım' diyoruz. Birçok deney setlerimizi ve aynı zamanda Türkiye'deki tüm bilim merkezlerini de buraya getirdik. Bunların hepsi çocuklarımıza yapılan yatırım." diye konuştu.

TÜBİTAK Uzay Kurumsal İletişim Grup Lideri Merve Özek Ekinci de her yaştan çocuğa yönelik etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, "Uydu maketleri yapıyoruz. Maketler yaparken çocuklara uyduların ne olduğunu, yörüngede nasıl bulunduklarını anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden 9 yaşında Xedıce Atasoy da TÜBİTAK stantlarındaki etkinlikleri çok beğendiğini belirterek, "Burası çok güzel bir yer, burada roketleri gördüm, roket yaptık. Önce malzemeleri yapıştırdık sonra silahlarını alıp hepsini birleştirdik. TEKNOFEST bir daha olsa çok güzel olur." dedi.

11 yaşındaki Abdullah Atasoy da uçak şovlarının ilgisini çektiğini, ilerde pilot olmak istediğini söyledi.