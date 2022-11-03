TUA'dan Çin roketi açıklaması

Çin'in Cadılar Bayramı'nda uzaya fırlattığı 21 tonluk roket parçasının Dünya'ya çarpması bekleniyor.

Roketin Türkiye'ye de düşebileceği iddiaları üzerine TUA'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir. TUA olarak Çin Ulusal Uzay İdaresi(CNSA) ile iletişim halinde olduğumuzu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı hususunu bilgilerinize arz ederiz."