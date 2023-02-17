Trabzonspor'dan anlamlı koreografi! Tüyleri diken diken etti
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanan play-off karşılaşması öncesinde taraftarlar duygulandıran bir koreografiye imza attı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i ağırladı.
Karşılaşma öncesi, tribünleri dolduran farklı takımlara gönül vermiş taraftarlardan duygulandıran koreografi sergilendi.
Trabzonspor taraftarları depremi temsilen özel bir koreografi hazırladı. Koreografide, bir bebek, arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'ye destek veren ülkelerin bayrakları yer aldı.
"Hep Birlikte Olacağız Yaralarımızı Saracağız" yazılı pankart açıldı.
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