Trabzonspor, bu akşam Basel’i ağırlayacak!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turundaki ilk maçında Basel'i ağırlayacak.

16 Şubat Perşembe günü saat 20.45 başlayacak mücadele öncesi İsviçre ekibi, bordo-mavili kulüple ilgili bir açıklama yayınladı.

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Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.

Trabzonspor siyah forma ile çıkacak

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak.

Maç öncesi, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.