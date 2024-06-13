Tin, Rusya Duma heyeti ile görüştü!

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili Şahin Tin ve komisyon üyeleri, Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Nikolaevich Zavalnıy ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Tin, Meclis'te yapılan görüşmede, heyetin Türkiye ziyaretinin başarılı geçmesini diledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar üzerinde, bölgenin istikrar ve refahına katkı sağlayacak çerçevede geliştiğini aktaran Tin, "İşbirliğimizi, ulusal ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde, bölgemizin istikrar ve refahına katkı sağlayacak şekilde daha da geliştirmeye hazırız. Liderlerimiz arasındaki güven temelli yakın diyalog, ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandırmaktadır." diye konuştu.

Tin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yakın zamanda Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine ulaştırma iradelerinin tam olduğunu kaydeden Tin, "Küresel ve bölgesel sınırlamaların ticari işbirliğimiz üzerindeki olumsuz etkileri sürmektedir. Türk yatırımcılarımız Rusya'nın altyapısını güçlendirecek yeni projeleri üstlenmeye hazırdır." dedi.

Bölgenin zorlu sınamalardan geçtiğine işaret eden Tin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın bir an önce barışçıl yollarla sona ermesi ve bölgede kalıcı adil barışın tesisini arzu ettiklerini kaydetti. Tin, "2022 yılı mart ayında önce Antalya'da ardından İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız taraflar arası görüşmeler bu yöndeki gayretlerimizin bir neticesidir. Taraflar kendisini hazır hissettiğinde müzakerelere dönüşü oluşturmak için elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Zavalnıy ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki inşaat çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtti.

İki ülke arasında ekonomi ve enerji alanında çok sayıda başlığı ele almaları gerektiğini dile getiren Zavalnıy, "Rusya Federasyonu enerji alanında önde gelen bir ülkedir. 2 milyon tonun üzerinde yakıt üreten bir ülkeyiz. Ürettiğimiz yakıtın yarısı ihracata gidiyor. Nükleer enerjinin payı da ülkemizde giderek artıyor." değerlendirmesinde bulundu.