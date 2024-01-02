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THY uçağı Tokyo'da yanan uçak nedeniyle Narita'ya yönlendirildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo seferini yapan tarifeli uçağı, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda piste yanan uçak nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Pistte Japan Airlines'a ait bir uçakta çıkan yangın nedeniyle Haneda Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Bu nedenle THY'nin İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda arasında sefer yapan "TK198" sefer sayılı yolcu uçağı Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

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