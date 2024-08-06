THY, rakiplerine büyük fark attı!
Türk Hava Yolları, (THY) başarılarıyla havacılık alanında rakiplerine fark atmaya devam ediyor. Uçak sayısını 458'e çıkaran THY, pandemi öncesi kapasitenin yüzde 38 üzerine çıkarken rakip hava yolu firmaları henüz pandemi öncesi rakamlarına yeni ulaşabildi.
Türkiye'nin uluslararası ölçekte en büyük markalarından biri olan THY, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor.
Pandemi öncesi kapasitenin yüzde 38 üzerine çıkmayı başaran THY, rakiplerine bu alanda büyük fark attı.
Uçak sayısını 438'e çıkaran ve her geçen gün uçuş envanterine yeni rotalar ekleyen THY, 2033'de filosunu 813 uçağa çıkaracak.
Dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı olan THY, sadece yolcu taşımacılığında değil, kargo taşımacılığında da dünyanın en büyük 3 firmasından biri konumunda.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından "Bu çılgın Türkler ne yapıyor" başlığıyla yaptığı paylaşımında THY'nin göğüs kabartan başarılarını tek tek sıraladı.
Bu çılgın Türkler (THY) ne yapıyor? 🙂— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) August 6, 2024
✅ Rakipleri daha yeni pandemi öncesi kapasiteye ulaşır iken THY, %38 üzerine çıktı.
✅ Dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı oldu.
✅ Uçak sayısını 458'e çıkardı.
✅ 2033'de 813 uçağa çıkacak.
Seni seviyoruz.🇹🇷 ❤️✈️
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