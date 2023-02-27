THY afetzede öğrencilere iş imkanı sunuyor! 

THY resmi internet sitesinde yer alan ilana göre sadece depremden etkilenen 11 ilde bulunan afetzede öğrenciler başvuru yapacak.



İlanda, Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilere Anadolu istasyonlarında part-time çalışma imkanı sunulacağı belirtildi. İlan şartlarında T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak, 01.01.1997 ve sonrasında doğmuş olmak, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak, 2024 yılında mezun olma koşulu aranıyor. Ayrıca iş başvurusu yapacak afetzede öğrenciler vardiyalı çalışma düzeninde THY ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilecek. Adaylardan ayrıca adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunması ve yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olması istenecek.

Başvuruyu sadece afetzede öğrenciler yapabiliyor.



