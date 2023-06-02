AjansHaber.com.tr Spor TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası

TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası

Tahkim Kurulu, Kayserispor'un Kulüp Lisans Kurulu'na yaptığı itirazı reddetti. 3 puanı silinen Kayserispor ligde 9. sıraya geriledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.

Kurul, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

3 puanı silinen Kayserispor böylece 9. sıraya geriledi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

- Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına

-Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Galatasaray taraftarını üzen haber
Fenerbahçe'de Jesus kalırsa o isimler gidecek
Ali Koç'tan flaş istifa cevabı!
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray!
Jorge Jesus'tan yeni sözleşme sorusuna yanıt!
Cimbom'u bekleyen inanılmaz şampiyonluk geliri!
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!