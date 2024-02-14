TFF'den Eryaman Stadı kararı!

TFF, Ankaragücü-Galatasaray maçını Eryaman Stadı’nda oynatmaya kararı verdi.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği’nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi.

Süper Lig’de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumunda oynamaya devam edecek. TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

Biletler satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri Passolig üzerinden 385 ila 600 liradan satışa sunuldu. Kuzey ve güney tribünü 385 lira, doğu tribünü 550 lira, VIP tribünü biletleri ise 600 liradan alınabilecek.

Galatasaray'ın Passolig kartına sahip taraftarları için deplasman tribünü biletleri 500 liradan satılacak.

Ev sahibi ekibin tribünlerinde yer almak için sadece MKE Ankaragücü'nün Passolig kartına sahip kişiler bilet alabilecek.

Ne olmuştu?

Galatasaray maçın zemin bozukluğu nedeniyle başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvurmuştu.

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat konu hakkında yaptığı açıklamada, "TFF, 2-6 Şubat tarihleri arasında statta oynanan 3 karşılaşma sonrası 7 Şubat'ta burada denetim yaptı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması için oynanabilir onayı verdi. Stat, o maçın bitimiyle 10 günlük bakıma alındı. Teknolojinin verdiği tüm imkanlar maksimum seviyede kullanılarak sahaya bakım yapılıyor. Ankara'da iklim şartları da mevsim normallerinin çok üzerinde gidiyor. Sahanın durumunun bugün itibarıyla 7 Şubat'ta raporlanan sahadan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim." demişti.