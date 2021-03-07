TFF "evet" derse Fenerbahçe 5, Beşiktaş 4 yıldız olacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğunu açıkladı. TFF'nin bu başvuruyu kabul etmesi durumunda sarı-lacivertli takımın şampiyonluk sayısı 19'dan 28'e yükselecek ve 5. yıldızı takacak. Peki Süper Lig'deki diğer takımların kaç şampiyonlukları ve yıldızları bulunuyor? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Medipol Başakşehir. Detaylar haberimizde..

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Peki, sarı-lacivertli takımın başvurusu kabul görürse şampiyonluk sayısı kaça yükselecek, kaçıncı yıldızı takacak, diğer takımların kaç şampiyonlukları ve yıldızı var? Tüm detaylar haberimizde...

TFF kabul ederse Fenerbahçe 5. yıldızı takacak

TFF, Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluk başvurusunu kabul etmesi durumunda sarı-lacivertli takımın 19 olan şampiyonluk sayısı 28'e yükselecek ve Kanarya 5. yıldızını takacak ve 4 yıldızı bulunan Galatasaray'ı geride bırakacak.

Buna göre sarı-kırmızılı takımın 23, siyah-beyazlı takım ise 20 şampiyonluğa ulaşacak. Kara Kartal böylelikle 4. yıldızı takmış olacak.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımların yıldızları ve şampiyon olduğu seneler

Fenerbahçe'nin 1959'dan sonraki şampiyonluk sayıları:

1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014

Sarı-lacivertli takımın 1959'dan önceki şampiyonluklar:

Türkiye Futbol Birinciliği: 1932-1933, 1934-1935, 1943-1944

Milli Küme Organizasyonu: 1936-1937, 1939-1940, 1942-1943, 1944-1945, 1945-1946, 1949-1950

Galatasaray'ın 22 şampiyonlukla 4 yıldızı bulunuyor.

1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019

Milli Küme Organizasyonu: 1939

Beşiktaş'ın 15 şampiyonlukla 3 yıldızı bulunuyor.

1957, 1958, 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017

Türkiye Futbol Birinciliği: 1934, 1951

Milli Küme Organizasyonu: 1941, 1944, 1947

Not: Türkiye 1.Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında BEŞİKTAŞ Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.

Trabzonspor'un 6 şampiyonlukla 1 yıldızı bulunuyor.

1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984

Bursaspor'un tek şampiyonluğu var.

2009-2010

Medipol Başakşehir'in tek şampiyonluğu var.

2019-2020

Süper Lig'de kaç şampiyonlukta bir yıldız alınıyor?

Süper Lig'de TFF, takımların armalarına her beş şampiyonlukta bir yıldız takmalarına izin veriyor.

Güncel şampiyonluk ve yıldız sayıları ise şu şekilde:

Galatasaray: 22 şampiyonluk, 4 yıldız

Fenerbahçe: 19 şampiyonluk: 3 yıldız

Beşiktaş: 15 şampiyonluk, 3 yıldız

Trabzonspor: 6 şampiyonluk, 1 yıldız

Bursaspor: 1 şampiyonluk -

Medipol Başakşehir: 1 şampiyonluk -