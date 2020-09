TFF Başkanı Özdemir: Bu sezon profesyonel liglerimizde 2 bin 548 maç oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bu sezon profesyonel liglerde çok yoğun bir sezon olacağını, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı ve hakemlere güvenlerinin sonsuz olduğunu söyledi.

MHK'nin 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve hakemlerin katılımıyla Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, hakemlerin zorlu bir süreçte liglerin tamamlanması için fedakarca çalıştıklarını belirterek, "Şimdi çok daha fazla fedakarlıklar gerektiren bir sezona başlıyoruz. Önümüzde Süper Lig'de 42 haftalık bir maraton var. Süper Lig ile birlikte TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 145 takımımız yer alacak. Yani bu sezon profesyonel liglerimizde toplamda 2 bin 548 maç oynanacak. Bu nedenle geniş bir hakem kadrosuna ihtiyacımız vardı ve buna göre düzenlemeler yapıldı. Üst klasman hakem sayımız 47'ye yükseldi. Yeni MHK ile bu sürecin üstesinden rahatlıkla geleceğinize inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Merkez Hakem Kurulumuzda nöbet değişimi yaşandı. Sayın Zekeriya Alp’in istifasından sonra ivedilikle aksiyon aldık ve Sayın Serdar Tatlı başkanlığında yeni MHK'yi oluşturduk. Katkıları için Zekeriya Alp'e teşekkür ediyor, Sayın Serdar Tatlı ve değerli kurul üyelerimize sonsuz başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Serdar Tatlı ve ekibinin çok kısa sürede hızlı kararlar alarak çalışmalarına başladıklarının altını çizen Özdemir, şöyle konuştu:

"Kendilerinin uzun yıllar Türk hakemliğine hizmet etmesini diliyorum. Ben ve yönetim kurulumun, Serdar Tatlı ve siz hakemlerimize güveni tamdır. Biz artık MHK Başkanı ve MHK değiştirmek istemiyoruz. Hakemlerimizi kaybetmek değil, kazanmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulumuz federasyonumuz için çok değerli bir kurul. Zira bizlerin başarısını hakemlerimizin performansıyla eşleştirenler var. O nedenle sizler başarılıysanız bizler de başarılıyız. Başarılı olmamız için, hem yeni kurulumuza hem siz hakemlerimize çok büyük görev düşüyor. Aranızda çok tecrübeli isimler var. Genç arkadaşlarımız da adeta gümbür gümbür geliyorlar. Yeterli sabrı gösterirsek Türk hakemliğinin ihtiyacı olan istikrarı sağlayacağız. Sizlere çağrım açık ve net. Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin. Ki bundan kuşkumuz da yok. Yeter ki niyet kötü olmasın."

Geçen sezon hakemlerin tartışmaların odağında olduğunu ve haksız eleştiriler aldıklarını aktaran Nihat Özdemir, "Sizleri zan altında bırakmaya niyetlenenler oldu. Ama buna kimsenin gücü yetmez. Sizler bizlerin onuru, gururusunuz. Biz sizlerin hep aranızda durduk, durmaya da devam edeceğiz. Ancak biliyoruz ki, sizler de bizler de ne karar verirsek verelim kimseyi memnun edemiyoruz. Maalesef ortak kaderimiz bu. Ne karar verirsek verelim, bir taraf mutsuz oluyor. Onun için bizlere düşen verdiğimiz tüm kararlardan emin olmamız, rahatsızlık duymamamız." şeklinde konuştu.

Teknolojinin artık hakemliğin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon olarak sizlerin başarılarına destek olması amacıyla teknolojiden sınırsız şekilde yararlanmak için önemli çalışmalar yaptık. Teknik donanımı yüksek, dünya standartlarında bir VAR Merkezi'ne sahibiz. Riva VAR Merkezi, FIFA ve UEFA nezdinde VAR'ın üssü haline geldi. Teknolojiyle birlikte sizlerin bu teknolojiye uyumu da her geçen yıl artıyor. VAR sisteminde üçüncü yıla giriyoruz. VAR'da ustalık dönemine doğru ilerliyoruz. Bu nedenle, bu sezon VAR’ı çok daha verimli ve doğru kullanacağımıza inancım tam. Ayrıca VAR kadrosu konusunda, MHK talimatında yapılan değişiklikle çok önemli bir adım attık. Artık VAR hakem kadrosu kuruyoruz. Bunun ilk adımını attık. Önümüzdeki süreçte VAR sertifikası olan ve hakemliği bırakmak durumunda kalacak hakemlerimizle birlikte önemli bir kadro oluşturacağız."

"Futbola sahip çıkmamız lazım. Özellikle bu dönemde marka değerimizi düşürmemek için omuz omuza çalışalım." diyen Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"En çok desteği de hakemlerimize verelim. Her kulüp gibi, Türk hakemliği de saygıyı hak ediyor. Bu hassasiyetlere dikkat etmeye davet ediyorum. En önemli çağrım da pandemi süreciyle ilgili. Lütfen maçlarımız oynanırken tüm sorumluluklarımızı bilelim. Sağlık Kurulumuzun hazırladığı rehbere ve talimatlarımıza uyalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyelim. İnsan sağlığı, sporcu sağlığı, taraftarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Federasyon olarak bizler gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Devre arasına kadar maçlarımız seyircisiz oynanacak ve bizlerin azami hassasiyet göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde kurullarımız, gereken cezaları hiç acımadan verecek. Sağlıklı futbol için önce sağlık diyoruz ve sizleri sağlıklı olmaya davet ediyoruz."

SERDAR TATLI: ADALETTEN ASLA ŞAŞMAYAN BİR MHK GÖRECEKSİNİZ

MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı da 25 Ağustos 2020'de göreve geldiklerini ve yoğun bir gündemle çalışmaya başladıklarını söyleyerek, "Bu süreçte karşımıza çıkan en büyük sorun zaman aralığının dar olmasıydı. Öncelikle 2020-2021 sezonunda görev alacak hakem ve gözlemci klasmanları ve sezon öncesi hem Süper Lig hem de 8 ayrı bölgede alt klasman hakemleri ve gözlemcileri için seminerler ile atletik testlerin programlanması gibi önemli konuları sonuçlandırdık. Bu arada bizden önceki dönem görev yapan Zekeriya Alp başkanlığındaki MHK'ye tüm hakemliğine yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Hazırladıkları hakem ve gözlemci kadrolarına sadık kalmakla beraber sadece alt klasman kadrolarından düşürülen hakem ve gözlemcileri, federasyonumuzun tüm liglerde yaptığı uygulama gibi düşürmeyerek kadrolarına iade ettik." ifadelerini kullandı.

Kapsamlı bir eğitim programı hazırladıklarını aktaran Tatlı, şöyle konuştu:

"Hakemlerimize daha büyük katkı sunmak adına geçen yıl da MHK'ye eğitim danışmanlığı yapan sayın Jaap Uilenberg ile temasa geçilerek seminere katılımını sağladık. Bilindiği üzere dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının yarattığı seyahat kısıtlamaları gibi çeşitli zorluklar ve risklere rağmen aramıza katılan Sayın Uilenberg'e teşekkür ederim. Bu noktada on-line eğitim yerine yüz yüze eğitimin önemli fayda ve avantajları olduğunu çok iyi biliyoruz."

IFAB'ın tarihinin en geniş kapsamlı kural değişimi sürecine 2016 yılında oyun kuralları revizyonu ile başladığını anlatan Tatlı, "Buradaki amaç kuralları daha net, daha erişilebilir hale getirmek ve modern oyunun ihtiyaçlarını her düzeyde yansıtmayı sağlamaktır. Kurallar sadece hakemler için değil oyuna dahil olan herkes içindir. Bu nedenle yapılan değişikliklerin çoğu dünyanın tamamındaki gruplar, bireyler ve ulusal federasyonlar tarafından yapılan öneriler, çalışmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır." dedi.

IFAB'ın bu kez mart 2018'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini onaylayarak profesyonel futbolda 100 yılı aşkın süredir yapılan en büyük devrimi gerçekleştirdiğinin altını çizen Serdar Tatlı, "Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda kullanılan VAR sistemini birçok ülkenin olumlu görmesi ve uygulamaya geçmesi VAR'ın daha fazla adalet getirdiğine ve oyuncu davranışlarını iyileştirdiğine inanıldığını açık olarak göstermektedir. Ülkemiz her platformda attığı güçlü ve kararlı adımlarla her geçen gün daha da büyüyerek gelişmektedir. Teknolojik alanda özellikle de altyapıda gelinen nokta birçok ülkenin önündedir. Bu nedenle Riva tesislerinde konuşlandırılan VAR merkezi birçok ülkenin gıpta ile baktığı hatta UEFA'nın elit kategorisinde bulunan hakemlerine yönelik bir semineri de eğitim amaçla kullandığı son derece donanıma sahip bir VAR ofisidir. Burası Türk futbolu adına büyük şanstır. Aynı anda oynanacak birçok maç için yeterliliğe sahiptir. Bu sezon ekstradan merkez İstanbul olmak üzere iki ayrı statta sabit 2 hibrit var sistemi kullanmayı planlamış bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

VAR'ın futbolda her tartışmayı çözmeyeceğini dile getiren MHK Başkanı, "Zaten IFAB, VAR uygulamasını belirli ilkelere dayandırmıştır. Dolayısıyla kamuoyundaki VAR'ın her pozisyona müdahale edip hakemi uyaracak beklentisi maalesef mümkün değildir. VAR'ın sadece: a. gol – gol değil, b. penaltı – penaltı değil, c. doğrudan kırmızı kart (2. sarı kartlar hariç), d. yanlış kimlik tespiti, olan bu 4 pozisyonda açık ve bariz hata, ya da gözden kaçan ciddi olay olduğunda hakeme yardımcı olabilecek bir maç görevlisi olduğu unutulmamalıdır. VAR'ın kamuoyunda zaman zaman eleştirilmesinin VAR protokolü hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığından kaynaklandığı görüşündeyim. VAR uygulaması yapan ülke federasyonlarının IFAB'dan yeterlilik belgesi ve iznini alması ile beraber protokoldeki şartlara uyma zorunluluğu vardır. 2020-2021 futbol sezonundaki oyun kurallarındaki değişiklikleri kulüplerimize ve medya kuruluşlarına göndereceğiz. TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlayacağız. İsteyen herkes bu siteye girdiğinde hem bu değişikleri hem de oyun kurallarına ve VAR protokolüne kolayca erişim sağlayabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Tatlı, yeni sezona girmek üzere olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun bizden çok büyük beklentileri olduğunun farkındayız. Biz de hakemlerimizin becerilerini geliştirmek, onları eğitmek ve yeni yüzleri Türk hakemliğine kazandırmak istiyoruz. Toplum bizden ve hakemlerimizden adil, eşit ve standart bir yönetim bekliyor. Hakemlerimizin son derece donanımlı, kariyerli, kişilikli ve yetenekli olduklarına içtenlikle inanıyor ve onlara güveniyoruz. Bu vesile ile futbolun tüm paydaşlarına buradan seslenmek istiyorum. Bize inanın ve güvenin. Hiç kimse merak etmesin. Adaletten asla şaşmayan, kararlı herkese eşit, bir MHK göreceksiniz. Görevde kaldığımız sürece asla taviz vermeden toplum vicdanının sesi olacağız, olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından, Jaap Uilenberg 2020-2021 sezonunda futbol oyun kurallarındaki önemli değişikliklerle ilgili sunum yaptı.