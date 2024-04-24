Galatasaray'a Ada'dan piyango!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği gelişimle Avrupa takımlarını peşine takan Barış Alper Yılmaz, sergilediği performans ile parmak ısırtıyor.

Şimdiye kadar 15 gole katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın ligde liderlik koltuğunda oturmasında önemli pay sahiplerinden biri olarak göze çarpıyor.

Aston Villa istiyor

Performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için Premier Lig takımı Aston Villa'nın yaptığı teklif yükselttiği iddia edildi.

Milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Aston Villa, Galatasaray'a önce 18 milyon euroluk bir teklif yaptmıştı. ston Villa, 18 milyon euroluk teklifini Galatasaray'ın istediği 25 milyon euro seviyelerine çekti.

Aston Villa yönetiminin de Emery'nin talebi doğrultusunda transfer için şartları zorlama kararı aldığı aktarıldı.

Transfer gerçekleşirse rekor kıracak

Transferin gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Sarı-kırmızılı takımda bu alandaki rekor, 2011'de 13 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan'ın elinde bulunuyor.