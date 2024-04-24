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Trabzonspor, rövanş öncesi avantaj arıyor!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trezeguet'in durumu maç saatinde belli olacakken, Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer alamayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis.

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Güven.

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