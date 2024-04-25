Genç hakem kalbine yenik düştü!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Irlamaz Spor Vadisi'ndeki koşu alanında spor yaptığı öğrenilen 37 yaşındaki Yusuf Bulut, bir anda yere yığıldı.

Olayı fark eden arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk tedavinin ardından Yusuf Bulut'u Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaşamını yitirdi

Turgutlu ilçesinin sevilen simalarından genç hakem Yusuf Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yusuf Bulut'un vefat haberi ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.