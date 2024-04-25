Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yapılan duyuruda haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan'ın yöneteceği duyuruldu.

Diğer karşılaşmaların hakemleri ise şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 Nisan Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 Nisan Pazar

16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 Nisan Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam