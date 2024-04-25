Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yapılan duyuruda haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan'ın yöneteceği duyuruldu.
Diğer karşılaşmaların hakemleri ise şöyle:
Yarın
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek
27 Nisan Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler
16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
19.00 Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
28 Nisan Pazar
16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
29 Nisan Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam
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