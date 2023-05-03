Terör propagandası yapan 5 kişi gözaltında!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y'nin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.