Terör propagandası yapan 5 kişi gözaltında!
Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y'nin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y'nin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
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