Terör örgütü PKK'nın bomba sorumlusu MİT ve TSK operasyonuyla öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanı olan ve el yapımı patlayıcı düzenekleri hazırlayıp büyük şehirlere gönderen 10 milyonluk kırmızı listedeki Savaş kod adlı terörist Mehmet Soysüren'in 3 korumasıyla birlikte MİT'in anlık istihbarat paylaşımıyla TSK'nın gerçekleştirdiği nokta harekâtıyla öldürüldüğü belirlendi. Teröristin ölümünü örgüt iki yıl boyunca gizledikten sonra önceki gün duyurmak zorunda kaldı. 25 yıldan beri dağ kadrosunda üst düzey sorumlu olan Soysüren PKK'nın silahlı kolu HPG'nin de sözde Askeri Konsey üyesiydi.

PKK'nın Kuzey Irak'taki barınma alanlarında patlayıcı ve uzaktan kumandalı bomba düzeneklerini hazırlayan terörist Mehmet Soysüren, İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 Milyonluk Kırmızı kategorisinde aranıyordu. O teröristin 20 Mart 2019 günü Şırnak'ın Uludere İlçesinin karşısındaki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldüğü belirlendi. Soysüren'in Pençe Kaplan harekâtının başlatılmasından sonra bizzat Murat Karayılan tarafından uzaktan kumandalı el yapımı bomba ve mayınlar hazırlaması için Suriye'den Haftanin'e gönderildiği belirlendi.

MİT VE TSK OPERASYONUYLA ÖLDÜRÜLDÜ

25 yıldan beri dağda sorumlu düzeyde yüzlerce teröriste bomba eğitimi veren, bombalı araç hazırlanması, el yapımı kumandalı bombaların imalatı ve bu bombaları şehir merkezlerine gönderen terörist Mehmet Soysüren'in son olarak Haftanin bölgesindeki Hantur Dağında korumaları Mustafa Altunterin, Hüseyin Nas ve Abdullah Asus ile birlikte yer değiştirirken MİT'in anlık sinyal takibiyle tespit edilip TSK'nın gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla öldürüldüğü bildirildi.

9 ŞEDİHİMİZİN İNTİKAMI ALINDI

Terörist Mehmet Soysüren'in Pençe Kaplan kara harekâtında Haftanin Vadisinde düzenlediği uzaktan kumandalı bombalı ve mayınlı saldırılarda Piyade Teğmenler Yunus Gül, Harun Aslan, Hava Piyade Astsubay Ethem Demirci, Piyade Uzman Çavuşlar Süleyman Ural, Serdar Temelli, Ertuğrul Köse, Ömer Kâhya, Gökhan Kılınç ve Recep Yüksel şehit olmuştu.

Örgütte 22 yıl sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikten sonra güvenlik güçlerine teslim olan PKK'nın sözde İstihbarat sorumlusu M.Y. de terörist Soysüren'i fotoğrafından teşhis ederek şu bilgileri verdi: "Kendisini Gara Dağında görmüştüm. Burada örgütün Özel Kuvvetler biriminin sorumlusuydu. Bu birim patlayıcı imalatıyla ilgili çalışmalar yapıyordu. Daha sonra Suriye'nin Derik kasabasında gördüm. Mehmet Soysüren TSK'nın hava operasyonunda öldürüldü. Kendisi üst düzey sorumlu biri olduğu için örgüt tarafından öldüğü açıklanmadı"