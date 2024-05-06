1 Mayıs'ta polise saldıran 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren 12 şüpheli daha tespit edilmişti.

259 KİŞİ GÖZALTINDA

Kimlik bilgileri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, 1 Mayıs gösterileri ile ilgili toplam 259 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.