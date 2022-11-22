Terör örgütü PKK'nın attığı roketler Kilis'e düştü

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Karşılık gecikmedi

Türk topçu birlikleri, Minniğ askeri üssünde bulunan PKK'lı teröristleri vurmaya başladı.