TCDD'den Marmaray açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini bildirdi.
TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadesi yer aldı.
Yolcularımıza Duyuru!— TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) March 19, 2022
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece de saat 02.00' ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.
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