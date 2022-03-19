TCDD'den Marmaray açıklaması

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadesi yer aldı.

Yolcularımıza Duyuru!

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece de saat 02.00' ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir. — TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) March 19, 2022