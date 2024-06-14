Tatilciler Bodrum'a akın etti: 2 kilometrelik yol 40 dakika sürdü

Bodrum’da Kurban Bayramı tatili öncesi araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. İlçeye son 2 günde 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

Bitez Kavşağı’ndan, Turgutreis yönüne giden yolda trafik durma noktasına geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, yaklaşık 2 kilometrelik yolu 40 dakikada gidebildiler.

Polis ve jandarma ekipleri, trafiği akıcı hale getirebilmek için çalışmalarını devam ettiriyor.

İlçede hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derecelerde seyretti.

Yarından itibaren ilçedeki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.