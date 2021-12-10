Taliban sözcüsü 'Kurtlar Vadisi' hayranı çıktı

AFGANİSTAN'da geçtiğimiz Ağustos ayının ortasında çatışmasız bir şekilde başkent Kabil'e girip yönetimi devralan Taliban'a bağlı birçok isim ülkede yayın yapan televizyon programlarına katılıyor.

Taliban yetkilileri siyasi tartışma programlarının yanında akşam saatlerinde yayınlanan talk-show programlarında da boy gösteriyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, ülkede yayınlanan bir televizyon programında, en sevdiği dizinin 'Kurtlar Vadisi' olduğunu söyledi. Harezmi, sunucunun 'En son izlediğiniz dizi ya da film nedir' sorusuna 'Kurtlar Vadisi' diyerek cevap verdi.

Afganistan'daki yeni yönetimin Savunma Bakanlığı sözcüsü Harezmi, ülkede yayın yapan 1TV televizyon kanalında bir programa katıldı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, kendisine yöneltilen birçok özel soruya yanıt verdi.

'Kurtlar Vadisi' hayranı çıktı

Sunucunun kendisine yönelttiği "En son ne zaman ve hangi filmi izlediniz?" sorusuna Harezmi, "Kurtlar Vadisi" yanıtını verdi.Afganistan'da yerel halkın da en sevdiği dizilerin başında 'Kurtlar Vadisi' geliyor.

Sosyal medyada yer alan medya analizlerine göre, Afganistan'da halkın büyük çoğunluğu televizyonda izledikleri en iyi şeyin 'Kurtlar Vadisi' olduğu görüşünde...

Öyle ki halk pazarlarında bile Kurtlar Vadisi karakterlerinin bulunduğu giysiler revaçta...