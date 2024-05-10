Taksimetre açmak istemeyince yolcularla tartıştı: Ceza gecikmedi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhli Mahallesi'nde yaşanan ve sosyal medyada "Müşteriler ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı" başlığıyla görüntüleri paylaşılan olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, taksi şoförünün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aracına aldığı yolcuları taksimetre ücreti dışında bir bedelle taşımak istediğini ve tartışmanın bu sebeple çıktığını belirledi.

Taksinin plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü H.A, ekipler tarafından yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taksimetre kullanmamak veya kullanılır durumda bulundurmamak" maddesinden 3 bin 135 lira ceza kesildi.