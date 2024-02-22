Survivor'dan Ronaldinho geçti!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All-Star'da dün akşam adeta şov vardı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, gösteri karşılaşması için Survivor All-Star'da izleyicilerin karşısına çıktı.

Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu, Survivor yarışmacılarıyla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Gösteri amaçlı oynanan ayak voleybolunda Sercan ile Yasin, Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho takım oldu.

Acun ve Ronaldinho klasını gösterdi

İlk seti 15-8'lik skorla Acun Ilıcalı ile Ronaldinho kazandı. İkinci seti de yine aynı çift 15-12 kazanmayı başardı. Son sette de Ronaldinho-Acun Ilıcalı çifti 3 farkla kazanarak rakip takıma hiç set vermedi.

Ronaldinho'ya Nagihan için ne düşündüğü de soruldu. Yıldız oyuncu, "Ben takip ediyorum kendisini, umarım biraz daha sakin olur..." diyerek esprili bir yanıt verdi.

"Sağ olsun kırmadı, geldi"

Acun Ilıcalı, "Ronaldinho'yu buraya getirerek aslında şu mesajı da vermek istedik. Dünyanın en tansiyonlu Survivor'ını yaşıyoruz. Dünyada benim gördüğüm en sempatik en huzur veren futbolculardan birisi de Ronaldinho. O yüzden bu sene kendisinden rica ettim. Sağ olsun o da beni kırmadı, geldi." dedi.