Survivor'da sezonun şampiyonu belli oldu!

6 aya yakın süredir devam eden ve sevenlerini adeta ekran başına kilitleyen Survivor All-Star 2024'te sona gelindi.

Dün akşam oynanan yarı final karşılaşmalarında deneyimli yarışmacı Avatar Atakan veda etmişti. Bugün ise final karşılaşmaları nefes kesti.

İkili final mücadelelerinde Ogeday ile Seda eşleşirken, Batuhan ile Nefise karşı karşıya geldi. İzleyiciler tarafından oldukça sevilen isim olan Ogeday, Seda'yı 6-1'lik skorla geçerek finalin finaline kalmaya hak kazandı.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Nefise de Batuhan'ı aynı skorla geçerek Ogeday ile finalde karşı karşıya geldi. Yarışmanın en iyi ikilisi olan Ogeday ve Nefise'nin mücadelesi izleyenleri heyecanlandırdı.

Yarışmayı kazanan isim belli oldu

SMS oylaması olmayan ilk sezonda, 5.5 ayın sonunda iki yarışmacı da sevenlerini ve ailelerini gururlandırmak adına parkurda kıyasıya bir mücadele verdi. Survivor tarihinin en çekişmeli sezonu olarak tanımlanan All-Star 2024'ün kazananı belli oldu.

Bu sezonun son mücadelesi olan zorlu karşılaşmayı 6-2'lik skorla kazanan isim Ogeday Girişken oldu.

Ogeday, Survivor All-Star 2024'ün şampiyonu oldu ve Survivor Kupası'nı kazandı.