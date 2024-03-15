Survivor'da bu hafta kim elendi? Adaya kim veda etti?

Survivor All Star 2024'te, haftanın kadın elemesi büyük bir heyecana sahne oldu. Eleme gecesinde Aysu, Pınar, Berna ve Gizem, düelloda karşılaştı.

Bu dört yarışmacı, adada kalmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

Eleme gecesinin ilk karşılaşması, Gizem ve Aysu arasında gerçekleşti. Bu müthiş düelloda, kazanan Gizem oldu ve potadan çıktı.

Geceye damgasını vuran bir diğer mücadele ise Pınar ile Berna arasında yaşandı. Bu çekişmeli karşılaşmanın galibi ise Berna oldu.

Finalde Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da bu hafta gerçekleşen eleme düellosunun ardından, adaya veda eden yarışmacı belli oldu.

Aysu ile Pınar finalde karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan final etabının kazananı mavi takımın yarışmacısı Aysu oldu ve Pınar Saka Survivor'a veda etti.

Pınar Saka, " Üzgünüm. Burada olmaktan dolayı çok mutluydum. Elimden geleni yaptım. 7 sene sonra buraya geldim, iyi ki de geldim. Hiç pişman değilim. Tesellim, sevdiklerime kavuşacak olmam. Benim yolculuğum bitti. Herkesin yolu açık olsun." diyerek adadan ayrıldı.