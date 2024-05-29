Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor All Star'da bu gece eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan 4 isim bir hafta daha adada kalmak için yarıştı. Finale geri sayım başlamışken adadaki yarışmacı sayısı da azalmaya başladı.

Potadaki isimlerin tamamı Mavi takımın oyuncularıydı. Seda, Batuhan, Ogeday ve Özgür kıyasıya mücadele etti.

Final düellosu öncesinde Batuhan ile Seda kozlarını paylaşırken, Ogeday ile Özgür karşı karşıya geldi.

Düelloda Batuhan Karacakaya, Seda Ocak'ı 5-1'lik skorla geçerken, Ogeday Girişken de Özgür Tetik'i 5-3'lük skorla geçerek ismini adaylıktan sildirmeyi başardı.

Böylelikle final düellosunda Özgür ile Seda karşı karşıya geldi.

Adaya hangi isim veda etti?

Final düellosunda iki yarışmacıda da yorgunluk belirtileri olsa da ekran başındakiler büyük bir heyecan yaşadı. Keyifli geçen düelloyu kazanan isim 5-2'lik skorla Seda Ocak oldu.

Böylelikle yavaş yavaş yarışmanın sonuna gelinirken güçlü bir pota olarak görülen gecenin sonucunda potadan çıkamayan ve adaya veda eden Özgür Tetik oldu.