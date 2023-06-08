Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu!

TFF 1. Lig play-off final mücadelesinde Pendikspor’la Bodrumspor karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Regattin ile 31. dakikada Thuram kaydetti. Bodrumspor'un tek golünü 39. dakikada Pendikspor’lu Hasan Hatipoğlu kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Pendikspor, Samsumspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.