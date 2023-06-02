Süper Lig'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Hatayspor'da Kevin Varga ile yollar ayrıldı.

Ülkesine döndü



Bordo beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, karşılık anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Varga'nın Macaristan'ın Debrecen takımına transfer olduğu bildirildi.

Hatayspor'dan "Teşekkürler Kevin Varga" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Kevin Varga ile karşılıkla anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kevin Varga yaşadığımız deprem felaketi sonrası zor bir yola giren kulübümüz için fedakarlıklar yapmış ve her zaman yanımızda olduğunu bizlere hissettirmiştir. Kevin'e emekleri ve fedakar davranışları için teşekkür eder, transfer olduğu Debrecen kulübünde ve sonraki kariyerinde başarılar dileriz"



Kevin Varga daha önce ülkemizde Kasımpaşa forması da giymişti.