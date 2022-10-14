Süper Lig devinden Rıdvan Yılmaz bombası!

Sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz çarşamba akşamı oynanan Rangers - Liverpool karşılaşmasını da kulübeden takip eden Milli futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, Süper Lig devinden milli futbolcu için devre arası hamle gelmesi planlanıyor.

Beşiktaş sonraki satıştan pay alacak

Beşiktaş'ın Rangers'a 4 milyon Euro'ya gönderdiği Rıdvan Yılmaz, Rangers'tan başka bir kulübe transfer olursa siyah-beyazlılar bu paranın yüzde 20'sine sahip olacak.

Forma şansı bulamıyor

Glasgow Rangers formasıyla toplam 4 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. ve 4. maçlarında karşılaştıkları Liverpool'a karşı forma giymedi.

Genç sol bek son olarak İskoçya Ligi'nde Saint Mirren karşısında 78. dakikada oyuna girdi. İskoç ekibine transfer olduktan sonra 4 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 1 asist katkısı sağladı.

Glasgow Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sol bek, altyapısından yetiştiği Beşiktaş’tan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

Hutton "Gidebilir" dedi

İskoç eski futbolcu Alan Hutton, Rangers'ta forma giyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz hakkında konuştu. Hutton, Rıdvan'ın Rangers'taki durumunu garip olarak değerlendirdi ve oyuncunun kiralık gitme seçeneğini düşünebileceğini söyledi.

Trabzonspor'dan devre arası hazırlığı

Şampiyonluk sonrası kadroda ciddi bir değişime giden ve yaz döneminde 13 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Bordo-Mavililer, devre arası için şimdiden planını yaptı. Karadeniz ekibi, ilk etapta alternatifsiz bölgelerini güçlendirmek istiyor. Bu mevkilerin sağ bek ve sol bek olduğu aktarılıyor. Sezon başından beri Eren Elmalı ve Larsen hemen hemen tüm maçlarda forma giyerken, bu ikilinin yedeğinin olmaması teknik heyetin elini kolunu bağlamış durumda.

3 isim listede

Kayserispor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut, ilk adaylardan. Bir diğer sağ bek hedefi, Antalyaspor’un genç yıldızı Bünyamin Balcı. Sol bek konusunda ise Beşiktaş’tan Glasgow Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ın durumu yakından takip ediliyor. Bordo-Mavililer, İskoç ekibine kiralama teklifi yapabilir.