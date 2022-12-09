SpaceX, rakibi OneWeb için uzaya 40 internet uydusu fırlattı

Londra merkezli iletişim şirketi OneWeb, Twitter'da yaptığı paylaşımda, SpaceX'e teşekkür ederek Falcon roketiyle kutup yörüngesine bağlı 40 küçük uydunun uzaya fırlatıldığını belirtti.

OneWeb'den Massimiliano Ladovaz, pek çok farklı seçenek olmasına rağmen SpaceX ve Hindistan'ın en hızlı ve iyi kombinasyonu sağladığını ifade etti.

Katlanarak büyüyen küresel internet hizmeti piyasasında herkes için yer olduğunu kaydeden Ladovaz, yeni fırlatılan uydular sayesinde internet sağlama kapasitesinin ABD ve Avrupa'nın tamamına, Afrika ve Güney Amerika'nın ise büyük kısmına kadar genişlemesinin beklendiğini belirtti.

OneWeb daha önce yalnızca Alaska, Kanada ve Avrupa'nın kuzeyine internet sağlıyordu.

Fırlatılan yeni uydular sayesinde, OneWeb'in uydu sayısının 500'ün üzerine çıkacağı belirtiliyor.

Her biri 150 kilogram olan OneWeb uyduları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kennedy Uzay Merkezinde, Fransa'nın Airbus şirketi ile ortak girişimle inşa edildi.

OneWeb'in yörüngedeki uydu grubunun tamamlanması için gelecek birkaç ay boyunca SpaceX'in 2, Hindistan'ın 1 kez fırlatma yapması bekleniyor.

2019'un başlarında Rus Soyuz roketleri, OneWeb uydu grubundan 13'ünü fırlatmış ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile ilişkileri kesilen OneWeb için SpaceX, martta söz konusu uyduları fırlatmayı kabul etmişti.

Hindistan da ekimde bir grup OneWeb uydusu fırlatmıştı.

​​​​​​​Diğer şirketlerin uydu girişimleri

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

Amazon da 2023'ün ilk aylarında Cape Canaveral'dan ilk internet uydusunu fırlatmayı planlıyor.