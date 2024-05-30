Sosyal medyadan çocukları hedef alıp müstehcen yayın yapan 10 şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alanların belirlenmesiyle, suç işlediği tespit edilen 10 kişinin belirlenen 9 adresine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Ekipler, 10 şüpheliyi yakalayıp gözaltına alındı. Belirlenen adreslerdeki aramalarda 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 dron, 1 tablet ve 1 bilgisayar kasasına el koyulurken, operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.