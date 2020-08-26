Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi

Sosyal medyadan kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğraflarını paylaşan ve cinsel içerikli yazışmalarıyla dikkat çeken Y.E. isimli şahıs, Gaziantep'te yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğraflarını paylaşan ve cinsel içerikli yazışmalarıyla dikkat çeken Y.E. isimli şahıs, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışma sonucu Gaziantep'te yakalandı. Özellikle sosyal medyada tepki çeken olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Y.E. isimli şahıs, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

"DUA İSTİYORUM, PİŞMANIM"

Polis ekipleri tarafından adliyeye getirilen şüpheli Y.E., kendisini bekleyen yakınlarına dua etmeleri çağrısında bulunurken, gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız' sorularına bir cahillik ettiğini ve çok pişman olduğunu söyleyerek cevap verdi.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Y.E. isimli şahıs, sosyal medyada yaptığı tepki çeken bebekli kadın paylaşımı ve yazışmalarının ardından Twitter'da gündem olmuş ve 'elifsaritutuklansin' hashtagıyla binlerce paylaşım yapılmıştı. Yaşanan olayın ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çalışma yapmış ve şüpheli Gaziantep'te yakalanmıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurt dışında yaşayan şahıslar oldukları, dolayısıyla konunun Türkiye'yle ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı oluşturmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.