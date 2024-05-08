Böceklenen ürünler için sahte evrak düzenlediler!

Ajans Haber- Melissa Tozan

Venezuela’da bulunan Alimentos La Giralda firması, OBA Makarna’nın bir diğer markası olan Bera üzerinden 2023 yılında sipariş ettiği ve ödemesini yaptığı 10 konteynerlik ürünün söylenilen tarihte teslim edilmediği için şikayette bulundu.

‘Bera’ marka olarak sipariş edilen ürünlerin ‘OBA’ marka adı altında gelmesi üzerine firma, Venezuela’daki Türkiye Büyükelçiliği ile görüşüp ürünlerin ayrıca baskı yaptırdıklarını iletti.

ÜRÜNLER BÖCEKLENMİŞ

Söylenilen tarihten tam 9 ay sonra teslim edilen siparişlerin, tarihlerinin geçmiş olduğu ve bu sebepten dolayı ürünlerin böceklendiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda böceklenen ürünlerin geçen sene üretildiği öğrenildi.

VENEZUELA’YA GELİP GÖRÜŞMEK İSTEDİ

OBA Makarna’nın sahibi Musa Özgüçlü’nün, yaşanan olaylardan sonra Venezuela’ya gidip, firma sahibiyle yüz yüze görüşmek istediğini söylemesine rağmen görüşmeye gelmediği iddia edildi.

“ÜRÜNLER İMHA EDİLMELİ”

Geri gönderilen ürünlerin, Hatay İl Tarım Müdürlüğü’nce yapılan inceleme sonucunda ülkeye girişine izin verilmezken, ürünlerin imhası istendi.

SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER

OBA Makarna tarafından Gaziantep İl ve Tarım Müdürlüğü’ne verilen Genel İhracat Sağlık Sertifikalarının sahte olduğu, evrakların sistem kayıtlarıyla uyuşmadığı ortaya çıktı.

Gaziantep İl ve Tarım Müdürlüğü, yaşanan tahribat dolayısıyla OBA Makarna hakkında hukuki süreç başlattı.