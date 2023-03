Siyasette Son Tango…!

Seçim süreci resmi olarak başladı. Siyasette hareketli günler yaşanıyor. İttifak görüşmeleri de en hızlı şekilde devam ediyor.

Daha önce de yazmıştım; “Siyasette her an, her şey değişebilir diye.

Bu yüzden şimdiden ahkam kesenler, kesinlikle boş keseden atıyorlar.

Öncelikle Millet İttifakı’na ilişkin kulislerde dolaşan bilgileri aktaralım. Bir yandan yapılan adaylık görüşmesinde bilinmeyenlerin çok fazla olması, diğer yandan Akşener’in ikna süresinin çok bilinmeyenli bir denklem olduğu konuşuluyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘çok yetkili Cumhurbaşkanı yardımcılığının’ neleri kapsadığı bilinmiyor!

Masanın genel başkanları da cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Bütün bunlar göz önünde olanlar.

Bir de perde arkasında yapılan pazarlıklar var. Akşener, ittifakın bütün üyelerini kesinlikle milletvekili listesine dahil etmeyeceğini söylemiş. CHP ise sadece başından beri kendisini destekleyen Demokrat Parti’yi kabul etmiş. Geri kalan Gelecek, Deva ve Saadet Partisi ise beraber hareket edeceklermiş.

Millet ittifakında sol blog partiler ve HDP ile temaslar ise CHP tarafından yürütülecek. HDP’nin destek vereceği kesin ama bunun karşısında ne alacak, işte orası bilinmiyor.

Ben daha önce de bu pazarlıkları yazmıştım. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. HDP, bakanlık almadan bu pazarlığa razı olmaz. Ha evet, buna farklı formüller bulunacaktır elbette. Yani doğrudan olmasa da dolaylı yoldan bakanlık koltuğu verilecektir. Mesela Bakan CHP’li, kadroları ise HDP’li olacak. Bunun nasıl olacağını merak edenler, pazarlıklara ilişkin yazımı açıp okuyabilirler.

Sol blogdaki başka partiler ise açıktan Kılıçdaroğlu’nu destekleyecekler.

Bu arada milletvekili adaylığı için CHP kulislerinde ciddi iddialar dolaşıyor. Adaylık başvurusu için 8’li çete olarak bilinen ekibin, küçük iller için bile 5 milyon TL’yi gözden çıkarması gerektiğini bir şekilde muhataplarına iletiyorlar. Umarım bu iddialar doğru değildir, ama partinin kasasına girmeyeceğini anladığım bu adaylık borsasından 8’li çetenin 20 milyon dolar gelir elde etmeyi planladığını da duyuyoruz.

Cumhur ittifakında ise kilit nokta Hüda-Par olacak. Hüda-Par, bölgede HDP’nin oylarını bölebilecek en güçlü parti olarak gözüküyor. Güneydoğudaki muhafazakar Kürtlerin çoğunluğunun desteğini alan Hüda Par’ın 10 milletvekili, Yeniden Refah Partisi’nin ise 10 milletvekili istediği kulislerde konuşuluyor.

Ancak bu durum, Cumhur ittifakının destekçisi BBP’yi de doğrudan etkiledi. Çünkü başından beri Cumhur ittifakını destekleyen BBP’nin, artık biraz daha fazla kontenjan istediğini duyuyoruz. Bu talep kabul görecek mi, bunu önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

Bu görüşmelere Vatan Partisi ve DSP de dahil olacak gibi duruyor.

İttifaklar için yüzde 1 değil, binde 1 bile çok önemli olacak. Çünkü bu seçim yüzdelik değil, bindelik oranların birleşimiyle kazananı belirleyecek.

“Peki Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve Zafer Partisi adayı Sinan Oğan ne olacak?” diyeceksiniz. Benim görüşüm, “yüzde 1’i bile bulma şansları yok” diye düşünüyorum.

Her iki ittifak da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanmasını istiyor ve amaçlıyor. Seçimin en önemli noktası ise şudur; her iki aday için de siyasi sonun başlangıcı olacak. Bu yüzden de kim kaybederse, sadece seçimi değil, pek çok şeyi de kaybedecek. Koltuğu sorgulanacak. Yani 14 Mayıs, bir var olma seçimi olacak.